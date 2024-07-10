В Подмосковье стартовал приём заявок на гранты для развития семейных ферм

Фото: пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Московской области начался приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В рамках конкурса фермерские хозяйства региона получат возможность выиграть поддержку в размере до 30 миллионов рублей.
Фермеры могут инвестировать полученные средства в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Важно, чтобы как минимум 40% от общего объёма расходов были покрыты за счёт собственных средств.
Также есть возможность направить средства на погашение не более 20% суммы льготного инвестиционного кредита, привлекаемого для реализации бизнес-плана, или на оплату процентов по этому кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта.
Приём заявок продлиться до 8 августа.
Участники конкурса должны заполнить заявление в системе «Электронный бюджет», которая доступна на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
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«В этом году для проекта по развитию семейных ферм предусмотрены гранты на общую сумму 123 миллиона рублей. Аграрии, которые зарегистрированы в Подмосковье не менее года и не имеют задолженностей, могут подать заявку на получение гранта. Кроме того, важно, чтобы не менее двух членов семьи главы хозяйства работали на ферме», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.
Фермеры могут инвестировать полученные средства в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Важно, чтобы как минимум 40% от общего объёма расходов были покрыты за счёт собственных средств.
Также есть возможность направить средства на погашение не более 20% суммы льготного инвестиционного кредита, привлекаемого для реализации бизнес-плана, или на оплату процентов по этому кредиту в течение 18 месяцев со дня получения гранта.
Приём заявок продлиться до 8 августа.
Участники конкурса должны заполнить заявление в системе «Электронный бюджет», которая доступна на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Заявление необходимо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
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Мира Полтева