Спортсменка из Подмосковья завоевала награду велогонки Ural Gravel Race-2025
Софья Богуненко из Химок выиграла серебряную медаль велогонки по гравийной трассе Ural Gravel Race-2025. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Ural Gravel Race-2025 является первой в Свердловской области официальной гонкой в формате грэвел.
«Софья Богуненко поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогу заезда среди женщин. Первое место заняла представительница Екатеринбурга, а бронзовую медаль завоевала спортсменка из Самарской области», — говорится в сообщении.Велогонка проводилась на гравийной трассе на территории Шарташского лесопарка в Свердловской области. Участие в соревнованиях приняли велосипедисты из Самары, Подмосковья, Екатеринбурга, Перми, Верхней Пышмы, Челябинска, Серова и Среднеуральска.