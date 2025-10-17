Достижения.рф

Спортсменка из Подмосковья завоевала награду велогонки Ural Gravel Race-2025

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Софья Богуненко из Химок выиграла серебряную медаль велогонки по гравийной трассе Ural Gravel Race-2025. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.



Ural Gravel Race-2025 является первой в Свердловской области официальной гонкой в формате грэвел.

«Софья Богуненко поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогу заезда среди женщин. Первое место заняла представительница Екатеринбурга, а бронзовую медаль завоевала спортсменка из Самарской области», — говорится в сообщении.
Велогонка проводилась на гравийной трассе на территории Шарташского лесопарка в Свердловской области. Участие в соревнованиях приняли велосипедисты из Самары, Подмосковья, Екатеринбурга, Перми, Верхней Пышмы, Челябинска, Серова и Среднеуральска.
Лев Каштанов

