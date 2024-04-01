На областных соревнованиях по шашкам победила команда школьников из Щёлкова

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Финал регионального этапа всероссийских детских соревнований «Чудо-шашки» завершился в Московской области, победу одержали ребята из Щёлкова, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
«Первое место на соревнованиях заняла команда, представляющая щёлковскую школу №12 имени В.П. Чкалова. На втором место по итогам соревнований оказалась команда ступинской школы №5, третье место заняла команда из электростальской школы №16», — говорится в сообщении.Победители примут участие во всероссийском этапе соревнований.
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