Загруженность дорог Подмосковья утром 15 июля составила четыре балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Интенсивность дорожного трафика в Московской области по состоянию на утро понедельника, 15 июля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, сложности с проездом отмечаются в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и девяти шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд по направлению к столице затруднён на ряде участков трасс М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Ленинградское, шоссе Энтузиастов, Боровское, Ярославское, Варшавское, Щёлковское, Дмитровское, Симферопольское и Каширское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах утром 15 июля зафиксировано около 1,1 млн машин, что на 1,3% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
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Лев Каштанов