В Подмосковье стартовала экоакция «Сдай старые шины на Мегабак»

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1 апреля в Подмосковье стартовала экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В рамках акции автовладельцы смогут бесплатно привезти ненужные покрышки для вторичной переработки в пункты приема крупногабаритных отходов.
Кроме этого, расположение площадок «Мегабак» можно найти на официальном сайтах министерства ЖКХ Московской области и конкурса.
Акция продлится до 15 мая 2024 года.
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«Мы проводим эко-акцию уже четвертый год подряд, она пользуется большой популярностью у жителей, так как решает два основных вопроса. Во-первых, способствует грамотной утилизации покрышек. Во-вторых, у всех участников акции есть реальная возможность внести свой вклад в экологию Подмосковья, минимизировать захоронение отходов в землю и плюсом выиграть ценные призы. За время проведения акции автомобилисты сдали более 2 тыс тонн старых автопокрышек», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Акция продлится до 15 мая 2024 года.
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Мира Полтева