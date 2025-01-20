В Подмосковье стартовала всероссийская акция «Студенческий десант»

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Всероссийская акция «Студенческий десант», посвящённая ознакомлению учащихся высших и средних специальных учебных заведений с работой органов внутренних дел, стартовала в Московской области в понедельных, 20 января, она будет проходить пять дней, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции для студентов проведут встречи с руководителями и некоторыми сотрудниками территориальных органов МВД, ознакомительные стажировки, а также экскурсии в мемориальные комплексы и музеи органов внутренних дел», — говорится в сообщении.Кроме того, молодым людям расскажут, как поступить в образовательные организации системы МВД России, и объяснят порядок прохождения службы в правоохранительных подразделениях.
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