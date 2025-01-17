Подмосковный Центр крови провел донорскую акцию в трёх колледжах

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Донорский марафон «Студенту — зачет, донору — почёт» провела выездная бригада Московского областного центра крови в трёх столичных учебных заведениях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Кровь в рамках марафона сдавали студенты и преподаватели колледжа автоматизации и информационных технологий №20, Московского технологического колледжа и пищевого колледжа №33. Среди участников акции были как опытные доноры, так и те, кто впервые делал донацию. Всего в акции приняли участие почти 350 человек», — говорится в сообщении.Отмечается, что проведение донорского марафона «Студенту — зачет, донору — почёт» приурочено ко Дню российского студента.
«Такие акции не только помогают сохранить жизни людей, нуждающихся в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности», — отметил заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.Читайте также:
«Замедлите дыхание»: врач рассказала о правильной тактике крещенских купаний
В Щёлково-3 по просьбе жителей открыли кабинет врача общей практики
Подмосковье первым в России стало лечить «детей-бабочек» новым препаратом
Лев Каштанов