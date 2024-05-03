В Подмосковье вводят новые меры поддержки для соцработников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Меры поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, введут в Московской области с 1 июня, они касаются компенсаций за аренду жилья, стимулирующих выплат и прочего, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«По решению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для соцработников вводятся такие же меры поддержки, как для врачей. С 1 июня работники, не имеющие жилья в Подмосковье, будут получать компенсацию за арендные платежи. На одного человека выплата будет составлять 20 тысяч рублей, на семью — 30 тысяч рублей», — уточнила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.Будут также введены выплаты для молодых специалистов: 50 тысяч рублей за первый год работы и 100 тысяч — за второй.
Кроме того, для на социальных работников распространится программа «Приведи друга», действующая сейчас в медицинской сфере Подмосковья. В частности, если в соцучреждение по рекомендации действующего сотрудника придёт врач, сотрудник получит премию размером 40 тысяч рублей. Если помощник по уходу за инвалидами, психолог или логопед, премия составит 20 тысяч рублей.
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Лев Каштанов