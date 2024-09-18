В России увеличилось число вакансий для HR

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В пресс-службе ресурса hh.ru сообщили, что в России вырос спрос на HR-специалистов.
Отмечается, что число соответствующих вакансий в стране выросло на 16% за год.
Как пишет Газета.ру, работодателями на начало осени было опубликовано более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом. При этом зарплаты сотрудников таких должностей выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране до 65,7 тыс. рублей.
Кроме этого, у российских компаний выросла потребность в таких специалистах, как менеджеры по компенсациям, также руководители отдела персоналом.
Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей. Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.
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Как пишет Газета.ру, работодателями на начало осени было опубликовано более 65 тыс. вакансий для управляющих персоналом. При этом зарплаты сотрудников таких должностей выросли в среднем на 12,8 тыс. рублей по стране до 65,7 тыс. рублей.
Кроме этого, у российских компаний выросла потребность в таких специалистах, как менеджеры по компенсациям, также руководители отдела персоналом.
Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров прокомментировал результаты опроса, где выяснилось, что россияне назвали желаемой зарплату в размере 250 тыс. рублей. Он объяснил, что такие деньги могут зарабатывать сейчас специалисты IT-сферы, а также руководители различных структур и компаний.
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Мелисса Тимофеева