В Подмосковье стартовало голосование за лучший противопожарный ролик

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО
Конкурс на лучший агитационный видеоролик, посвящённый пожарной безопасности, проводят в Подмосковье, победитель будет определён в ходе народного онлайн-голосования на YouTube-канале Московского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«В конкурсе участвуют школьники, студенты техникумов и колледжей, а также воспитанники детских садов, клубов и детско-юношеских объединений, связанных с противопожарной безопасностью», — говорится в сообщении.Голосование проводится с 1 по 15 апреля включительно. Победителем станет ролик, набравший больше всего лайков, при этом также будут учитываться итоги голосования профессионального жюри.
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