В Подмосковье стартует новая мера поддержки школ

Фото: пресс-служба правительства МО
Ещё одну меру поддержки школ ввели в Московской области, теперь учебные заведения 14 округов, граничащих с Москвой, будут ежемесячно получать гранты за каждого привлечённого в штат педагога. Об этом рассказал в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
«Грант направлен на привлечение педагогов самых востребованных специальностей в подмосковные школы. За каждого дополнительного привлеченного учителя школа будет получать 80 тысяч рублей ежемесячно», — сказал Бронштейн.Отбор школ на получение гранта стартовал 12 февраля, при этом учитываться будут все педагоги, которые были принты на работу с 1 января текущего года, и чья нагрузка составляет не менее 27 часов в неделю.
В Московской области действует и ряд других программ, направленных на поддержку сферы образования. Это и социальная ипотека для учителей и воспитателей, и пособие молодым специалистам, и программа «Земский учитель», а также компенсация на аренду жилья учителям самых востребованных специальностей: преподавателям физики, химии и биологии, информатики и математики, русского языка и литературы, а также учителям начальных классов.
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