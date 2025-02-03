В Подмосковье стартует седьмой сезон экопроекта «Зелёный марафон»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Седьмой сезон экологического волонтёрского проекта «Зелёный марафон», направленный на сбор вторсырья, стартует в Московской области, участие в проекте могут принять детские сады, школы и другие учреждения образования, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В рамках «Зелёного марафона» организации-участницы собирают и сдают вторсырьё и получают за это экобаллы, которые можно будет потратить на спортивный инвентарь, учебные пособия и прочие нужды учебного заведения», — говорится в сообщении.Награды будут вручаться за самый большой объём сданного вторсырья, а также за наибольшее число проведённых акций и максимальный разовый сбор.
Отмечается, что волонтёры реализуют проект «Зелёный марафон» в Мытищах, Пушкине, Щёлкове и Королёве.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует ряд мер по поддержке волонтёров. Эти меры касаются различных сфер. В частности, есть финансовая поддержка, включающая субсидии и гранты, а также страхование жизни и здоровья в период проведения акций на территории региона. Волонтёрам также помогают с организацией мероприятий, предоставляют консультации по созданию и ведению отчётности социально ориентированных некоммерческих организаций, по оформлению заявок на конкурсы и пр.
Поддержка также касается обучения волонтёров, проведения межрегиональных встреч по обмену опытом, а также освещения деятельности волонтёров в СМИ.
Более подробная информация о мерах поддержки волонтёров и добровольцев в Московской области размещена по ссылке.
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Лев Каштанов