В Подмосковье стартует седьмой сезон экопроекта «Зелёный марафон»

С 1984-го по 1985 год серийный маньяк Василий Кулик расправился с 13 женщинами и детьми, младшему из которых было всего 2,5 года. Изверг вел двойную жизнь: жестокий маньяк в одной и врач-терапевт в другой. Как удалось выйти на след преступника и почему он стал убивать расскажет «Радио 1».