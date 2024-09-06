Для детей из Раменского провели занятие по фигурному вождению велосипеда

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Занятие по фигурному вождению велосипеда состоялось в Раменском, тренинг провели в рамках акции «Внимание, дети!» направленной на то, чтобы напомнить ребятам правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Практическое занятие по отработке навыков фигурного вождения велосипеда было организовано в Раменском Центре творчества детей и юношества», — отмечается в сообщении.А для юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) началась подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Ребята изучают и повторяют правила дорожного движения.
Отмечается, что занятия по ПДД в рамках акции «Внимание, дети!» проводятся практически в каждой школе округа. Это особенно важно в первые дни и недели учебного года, когда ребята ещё не полностью отошли от каникул и могли забыть правила безопасного поведения на дорогах.
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Лев Каштанов