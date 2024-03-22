В Подмосковье таксистов поздравили с праздником

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22 марта отмечается Международный день таксиста.Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московкой области работает порядка 105 тысяч такси по выданным разрешениям и свыше 37 тысяч перевозчиков.
Стоит отметить,что подмосковные такси имеют единую собственную региональную атрибутику — это белый кузов, с размещёнными на нём полосами жёлтого и серого цветов, а также шашечным поясом и фонарём оранжевого цвета на крыше.
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«Ежедневно подмосковные такси совершают порядка 1,6 млн поездок. Средний чек за поездку составляет около 600 рублей. Чаще всего такси пользуются в Химках, Одинцове, Люберцах, Красногорске и Мытищах. <…> Стоимость проезда на такси зависит от множества факторов. С 8:30 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 — время утреннего и вечернего часов пик, когда отмечается наибольший спрос на услуги такси. Самое большое количество заказов наблюдается на выходных и в праздничные дни», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева