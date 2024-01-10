Жители Подмосковья могут принять участие в новом сезоне проекта «Цифровой ликбез»

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Стартовал новый сезон проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Всероссийский просветительский проект в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» проводится уже в четвертый раз.
Кроме этого, данные материалы педагоги смогут использовать в рамках уроков информатики, ОБЖ или на родительских собраниях. Проект направлен на просвещение детей и их родителей о безопасном поведении в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.
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«В этом сезоне учебного года эксперты Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» подготовили 3 мультипликационных ролика по темам: «Культура работы с данными», «Цифровой след» и «Информационный шум». Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам», — отметили в ведомстве.
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Мира Полтева