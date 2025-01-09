Один человек пострадал в массовом ДТП на северо-западе Москвы

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На северо-западе Москвы в этот четверг, 9 января, в массовом ДТП с Volvo, Skoda и Volkswagen пострадал один человек. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник. Получившую травмы женщину, как отмечается, деблокировали спасатели, а после передали бригаде скорой помощи.
«В районе д. 69 на ул. Свободы произошло столкновение автомобилей Volvo, Skoda и Volkswagen. В результате аварии в одной из машин была заблокирована женщина, пострадавшую деблокировали и передали медикам», — приводят в агентстве слова собеседника.В то же время стало известно, что водителю трамвая из Кемерово, по вине которой 70-летняя пенсионерка лишилась ноги, грозит до 2 лет колонии. Как сообщает «Сiбдепо», дело в отношении виновницы резонансного ДТП уже передали в суд.
«70-летняя пострадавшая была госпитализирована в медучреждение, где ей были диагностированы множественные травмы и переломы костей нижних конечностей, травматическая ампутация левой голени», — отмечает издание.Читайте также:
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