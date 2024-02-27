В Подмосковье управляющие компании убрали порядка пяти тысяч подъездов

Фото: ГУСТ МО
«Итоги сезона»: УК провели уборку более 5 тыс. подъездов с начала зимы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В ведомстве подчеркнули, что регулярная уборка и поддержание чистоты в подъездах позволяют создать комфортные условия проживания.
Стоит отметить, что если качество уборки не соответствует требованиям, то жители могут обратиться в управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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«За три месяца зимы управляющие компании выполнили 5579 задач по уборке подъездов в МКД. В топ городских округов по отработке вошли: Подольск, Чехов, Люберцы, Балашиха и Красногорск. За уборку в местах общего пользования ответственна управляющая компания, которая обязана обеспечивать эффективную и своевременную чистоту для комфорта жителей», — поделились в пресс-службе ведомства.
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Мира Полтева