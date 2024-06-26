В Подмосковье управляющие компании восстановили освещение в МКД

Фото: пресс-службы Минчистоты Московской области
В более 2 тыс. многоквартирных домах Подмосковья управляющие компании восстановили освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
Отсутствие освещения в подъезде — это не только вопрос комфорта, но и серьёзная угроза для безопасности.
С проблемами освещения в подъезде можно обратиться в управляющую компанию или оставить заявку через портал ЕДС МО.
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«Из-за плохой видимости могут происходить несчастные случаи, а также возрастать уровень преступности. Освещение в подъезде должно быть ярким и равномерным, чтобы обеспечить хорошую видимость. За работу осветительных приборов в общих зонах отвечает управляющая организация дома. С начала января по заявкам жителей было восстановлено освещение более чем в 2 000 подъездов Московской области», — отметили в ведомстве.
С проблемами освещения в подъезде можно обратиться в управляющую компанию или оставить заявку через портал ЕДС МО.
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Мира Полтева