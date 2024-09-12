В Подмосковье упростили онлайн-услугу по оформлению соцкарт детям

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Услугу по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области для семей с детьми на региональном госпортале оптимизировали: теперь при подаче заявления подключённый «умный» сервис автоматически проверяет информацию о детях, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Благодаря новой опции подмосковным родителям стало проще подать заявление на оформление соцкарты, так как больше не нужно самостоятельно заполнять сведения о детях. Сервис сам проверит информацию и предоставит список детей, на которых можно оформить карту. Жителю нужно будет только выбрать конкретного ребёнка и направить заявку на рассмотрение», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.Отмечается, что социальную карту могут оформить зарегистрированные в Московской области льготники. Соответственно, нововведение коснётся многодетных семей, а также семей, где воспитывают детей-инвалидов, детей-сирот и детей, потерявших кормильца. Соцкарта даёт право на бесплатный проезд в общественном транспорте и скидки в ряде магазинов.
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Лев Каштанов