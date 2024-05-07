В Подмосковье упростили подачу заявки на соципотеку

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Подать заявку на получение социальной ипотеки в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Теперь для того, чтобы подать заявку на получение льготной ипотеки, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить поля электронной формы и прикрепить к заявлению необходимые документы. Далее нужно дождаться ответа: он придёт в личный кабинет», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Она напомнила, что право на социальную ипотеку имеют учителя, молодые учёные, медики, а также тренеры и уникальные специалисты в сфере оборонной промышленности. Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва с 2016 года. По данной программе, основное тело кредита на жильё выплачивается из бюджета области, а владелец квартиры платит только проценты по займу.
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