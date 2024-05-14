В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных

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Беременные жительницы Московской области имеют возможность посоветоваться с врачом в онлайн-режиме, с начала года телемедицинскую консультацию получили около 33 тысяч будущих мам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено более 132 тысяч онлайн-приёмов, из них почти 33 тысячи — с начала этого года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.На онлайн-консультации беременная женщина может пройти обучение и подготовку к рождению ребёнка, получить расшифровку анализов, побеседовать с психологом, познакомиться с принимающим роды врачом и пр.
Для записи на онлайн-консультацию следует обратиться к лечащему врачу или сотруднику, закреплённому за беременной.
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