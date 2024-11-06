В Подмосковье упростили подачу заявок на соцгазификацию для участников СВО

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
Подать заявление на заключение договора на газификацию в Московской области на льготных условиях участники специальной военной операции и члены их семей теперь могут в онлайн-режиме — через подмосковный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Подмосковный регион большое внимание уделяет поддержке участников СВО и членам их семей. В нашем регионе доступны 19 мер поддержки, одной из которых является социальная газификация. Мы упростили получение этой льготы: оформить заявление участник СВО или его близкий родственник смогут онлайн, не выходя из дома», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Для подачи заявки пользователь должен авторизоваться на портале, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.
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Лев Каштанов