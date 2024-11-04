В России ответили, что поможет решить демографические проблемы

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Искусственный интеллект поможет российской экономике в преодолении демографических проблем, повысив трудовую производительность, заявил на симпозиуме «Создавая будущее» замруководителя администрации главы государства Максим Орешкин.
«Искусственный интеллект - это наше будущее, которое будет все больше проникать во многие сферы нашей жизни, он будет лидирующим фактором глобального роста, особенно в условиях тех демографических изменений, которые мы видим по всему миру, в том числе в нашей стране», — произнес Орешкин.Он подчеркнул, что страна должна лидировать в вопросе ИИ. Президент РФ Владимир Путин, по словам Орешкина, уделяет этому аспекту очень много внимания.
Ранее сообщалось, кто из российских губернаторов подал в отставку.
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