В Казани разработан уникальный ИИ для выбора темы ВКР для студентов

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Специалисты Университета управления «ТИСБИ» в Казани разработали уникальную систему, помогающую студентам выбрать наиболее подходящую тему выпускной квалификационной работы (ВКР).
Так, система обрабатывает и генерирует персонализированные рекомендации, учитывающие индивидуальную траекторию обучения каждого студента, что делает выпускные работы более актуальными и значимыми.
Ранее опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
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«Система анализирует огромный массив данных: от базовых показателей успеваемости до более сложных. Мы учитываем даже такие факторы, как региональная специфика и карьерные траектории наших выпускников. Это позволяет не просто предлагать темы ВКР, а формировать актуальные направления исследований, которые будут полезны как для студента, так и для решения задач региона», – пояснила в беседе с Газета.ру проректор по цифровой трансформации, заведующая кафедрой Информационных технологий Университета управления «ТИСБИ» Ольга Федорова.
Ранее опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
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Мелисса Тимофеева