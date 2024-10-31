Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям

«В школу, наверное, на историю, на географию мало ходили. Двалишвили, наверное, больше на борьбу ходил, а географию и историю пропускал. Если знали историю, то знали, что от Дагестана грузин спасла Россия. Россия их защищала. Если бы не Россия, Грузия была бы частью Дагестана», — заявил Магомедов.

Ранее грузинский боец Мераб Двалишвили после завоевания титула чемпиона UFC в легчайшем весе заявил, что Умар Нурмагомедов не из России, он из Дагестана. По его словам, это не одно и то же.Магомедов удивился, почему грузины сейчас недолюбливают Россию, хотя они должны благодарить ее.Он напомнил, что Дагестан полвека воевал с Россией, однако сейчас это все позади и дагестанцам комфортно жить в составе РФ. Боец возмутился, что внешние враги хотят разделить Россию на части, продвигая русофобство. По его словам, сейчас для русских непростое время, поэтому все народы, проживающие на территории РФ должны быть единым кулаком.