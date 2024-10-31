Стало известно отношение работников СМИ к нейросетям

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Опрос сервиса журналистских запросов Pressfeed показал, что 79% специалистов, связанных с работой в СМИ, положительно оценили возможность использования нейросетей.
При этом отмечается, что 65% респондентов уже применяют нейросети в работе. Из них 71% делает это для генерации текста с помощью, 51% — для генерации изображений.
Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.
Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
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«Такой интерес к нейросетям полностью оправдан, учитывая их постоянно расширяющиеся возможности и функционал. Технологии ИИ становятся неотъемлемой частью всех сфер деятельности, даже самые консервативные профессии, такие как журналисты, начинают интегрировать ИИ для решения сложных задач и оптимизации процессов», — прокомментировала результаты исследования в беседе с «Известиями» руководитель проекта «Виртуальный пиарщик» Pressfeed Кристина Силиниекс.
Распространение использования нейросетей ожидает и кинематограф. Таким прогнозом поделился медиапродюсер Павел Перегудов.
«Если говорить про кино, то надо готовить себя к тому, что будет все больше и больше генеративного контента. От коротких роликов и зарисовок в соцсетях до показов нейрофильмов. Количество профессионалов будет увеличиваться. Дойдёт до того, что на экранах мы будем видеть несуществующих актеров, которые будут обучены на актерской игре и технике настоящих живых людей. Всё это будет монетизироваться. В итоге всё будет доступно для каждого», — рассказал в беседе с «Петербургским дневником» Перегудов.
Ранее футуролог Александр Кононов заявлял, что искусственный интеллект необходим человечеству для того, чтобы решать задачи и проблемы в «катастрофически нестабильных средах», в которых существуют люди.
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Мелисса Тимофеева