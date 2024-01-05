В Подмосковье усилили вывоз ТКО на придомовых контейнерных площадках

В Московской области усилены ресурсы по вывозу ТКО на придомовых контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В связи с сильной непогодой для обеспечения соблюдения графика вывоза твердых коммунальных отходов и бесперебойного оказания услуг по транспортированию, на территории Московской области были подключены дополнительные силы по вывозу.





«Вывоз наиболее проблемных контейнерных площадок осуществляется дополнительными силами администраций г.о. Одинцовский, Красногорск, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Дмитровский, Домодедово, Коломенский и других с привлечением резервной спецтехники управляющих компаний, муниципальных бюджетных учреждений, строительных компаний», — подчеркнули в ведомстве.





Кроме этого, часть отходов с КП транспортируется на временные места складирования, откуда производится централизованный вывоз на комплексы по переработке отходов.

Стоит отметить, что в случае невыполнения графика по вывозу ТКО жителям необходимо обратиться на горячие линии региональных операторов, указанные на их сайтах или сообщить информацию в чат-бот.