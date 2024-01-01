Жители и гости Подмосковья смогут ощутить сибирские морозы в новогодние каникулы

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Синоптики пообещали жителям Подмосковья сибирские морозы в каникулы. Об этом сообщила корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
«С наступлением нового дня не стоит ждать потепления. Температура воздуха будет лишь на несколько градусов выше, чем в новогоднюю ночь». Более того, метеоролог предупреждает, что звенящие морозы не покинут Московскую область вплоть до 4 января, временами крепчая даже в дневные часы до — 23-28 градусов. Ночью местами температура может опуститься ниже -30. , — подчеркнул синоптик прогностического центра Метео ТВ Александр Ильин.
Также специалист порекомендовал не планировать активный отдых на ближайшие, чтобы избежать сильных морозов. В случае если планы уже построены, то следует одеваться соответственно погодным условиям.
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