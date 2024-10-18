В Подмосковье предотвратили сброс более 100 кубометров строительных отходов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Сброс более 100 кубических метров строительных отходов сумели предотвратили в Московской области в ходе рейда, проведённого на территории Раменского городского округа, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В ходе рейда была проверена 2️1 единица техники, у водителей пяти машин отсутствовали документы, необходимые для перевозки отходов. Общий объём строительного мусора, который мог остаться у трассы или в лесополосе, равен 1️2️ бункерам или двум кузовам карьерных самосвалов», — говорится в сообщении.На нарушителей составлены протоколы, машины, на которых нелегально перевозились отходы, задержаны.
В рейде принимали участие представители областного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Минэкологии, а также правоохранители.
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Лев Каштанов