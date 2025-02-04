В Подмосковье установили 670 терминалов предварительного проездного документа

Фото: пресс-служба ЦППК
Центральная ППК завершила масштабный проект по установке терминалов предварительных проездных документов. Как сообщили в пресс-службе компании, всего на 231 остановочном пункте разместили 670 терминалов.
«Теперь на каждой станции Московской области, где нет касс или они работают не круглые сутки, пассажиры могут оформить специальный талон и предъявить его для покупки билета без дополнительного сбора. На завершающем этапе специалисты установили 146 устройств на Ярославском, Павелецком и Казанском направлениях», – говорится в сообщении, которое привидит Минтранс Подмосковья.Как пояснили в пресс-службе терминалы особенно актуальны для пассажиров, которые пользуются отдалёнными станциями. Они могут получить в них талон с указанием пункта отправления. Талон подтверждает начало поездки со станции, где кассы нет или она работает не в круглосуточном режиме. Предъявив талон кассиру на станции прибытия или кассиру-контролеру в пути, пассажир оформит проездной документ без дополнительного сбора.
Как рассказали в ЦППК, в ближайший месяц на полигоне в Подмосковье будет действовать тестовый режим. Сотрудники компании будут раздавать листовки и памятки пассажирам в поездах и на станциях, вести разъяснительную работу о необходимости оформления в ТППД. После этого наличие талонов будет обязательным для оплаты проезда без дополнительного сбора.
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Лора Луганская