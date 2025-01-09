Загруженность подмосковных дорог утром 9 января составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области утром первого рабочего дня нового года — в четверг, 9 января, оценивается на три балла из десяти возможных, при этом на шести шоссе есть заторы при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Основные сложности с проездом по направлению к Москве отмечаются на следующих шоссе: Пятницкое, Волоколамское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехало свыше 851 тысячи машин, что на один процент меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
В областном Минтрансе привали водителей быть внимательными за рулём, не превышать скорость, сохранять дистанцию и не совершать резких маневров.
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Лев Каштанов