В Подмосковье установили более 120 контейнеров-колоколов для сбора стеклотары

Фото: пресс-служба Минтера МО
Свыше 120 зелёных контейнеров-колоколов, предназначенных для сбора стекла на переработку, установлено на территории Московской области в рамках проекта GLASSTEC, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В министерстве отметили, что в настоящее время рассматривается вопрос об установке таких контейнеров в населённых пунктах, расположенных рядом с городами Одинцово и Звенигород.«Контейнеры-колокола экологические активисты устанавливают бесплатно. Эти контейнеры можно найти в коттеджных посёлках, садоводческих товариществах, в деревнях и даже в ресторанах. Расположение этих контейнеров указано на онлайн-карте проекта», — говорится в сообщении.
Читайте также:
Коллекция музея отходов «Культурный слой» пополнилась необычными экспонатами
Регоператоры Подмосковья вывезли за лето более 11 млн кубометров мусора
В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков
Лев Каштанов