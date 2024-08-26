В Подмосковье установили более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше двух тысяч новых серых и синих контейнеров, предназначенных для раздельного сбора мусора, установили в Воскресенском и Алексинском кластерах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Установлено 1754 серых бака для смешанных отходов: остатков пищи, средств личной гигиены и пр., а также 447 синих баков для сухих и чистых отходов, которые отправятся на вторичную переработку. Это стекло, макулатура, металл, пластик и тетрапак», — говорится в сообщении.Объём новых контейнеров составляет 1,1 метра кубического, каждый бак оснащён укреплёнными колёсами и ручками, чтобы его было легко выкатывать к мусоровозу.
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Лев Каштанов