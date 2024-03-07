В Подмосковье установят адаптивные светофоры на 25 перекрёстках

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Светофоры, автоматически подстраивающиеся под дорожную ситуацию для оптимизации трафика, установят в этом году на 25 перекрёстках региональных дорог в Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Для борьбы с пробками установим адаптивные светофоры на 25 перекрёстках. После установки потребуется индивидуальная настройка, исходя из интенсивности трафика и направления потоков. При необходимости на перекрёстке изменят схему движения», — отметил глава министерства Алексей Гержик.Адаптивный светофор получает информацию о загруженности перекрёстка через датчики, вмонтированные в дорожное полотно. Данные автоматически анализируются и, в зависимости от них, светофор функционирует в том или ином режиме. Таким образом трафик регулируется без участия человека.
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