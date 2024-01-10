В праздничные дни выявили 6,5 тысяч нарушений содержания территорий в Подмосковье

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
«Умные автомобили» ГУСТ выявили свыше 6,5 тысяч дефектов в содержании в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В новогодние праздники «умные» автомобили с нейросетевыми камерами промониторили около 610 километров на качество выполнения уборки городских пространств.
Кроме этого, в ведомстве добавили, что мониторинг проводился в городских округах Красногорск, Химки, Балашиха, Домодедово и Одинцово.
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«С 30 декабря по 8 января мобильные комплексы направили в работу сотрудникам коммунальных служб 6 561 замечание в содержании. Так как на территории области прошел снегопад, больше всего недочетов было связано с несвоевременной уборкой снежных масс — выявлено 3 тысячи недочетов. Также нейросеть зафиксировала свыше 500 случаев переполненных контейнеров и около 700 вандальных надписей на городских фасадах», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева