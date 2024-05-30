В Подмосковье устранили порядка 2,3 тысяч дорожных ям

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 2,3 тысяч ям ликвидировали в трёх округах Подмосковья за неделю. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Устранение различных дефектов дорожного покрытия проводится по всей Московской области.
Кроме этого, инспектирование ямочности и ямочный ремонт специалисты Мосавтодора проводят регулярно.
Читайте также:
В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на дорогах
Стало известно о снижении смертности на дорогах России
В Подмосковье 6 июня наградят победителей юбилейной акции «Сдай шины на Мегабак»
«В Красногорске ямочный ремонт провели на Волоколамском шоссе, на улицах Речной и 50 лет Октября, на улице Советской в посёлке Нахабино, вблизи деревни Козино, в посёлках Архангельское, Отрадное. В Одинцовском округе дефекты устранили на дорогах рядом с селом Ершово, в деревне Митькино и селе Жаворонки, вблизи посёлка Кобяково, а в Истре — на улицах Ногина и Юбилейной в г. Дедовске, в селах Павловкая Слобода и Новопетровское, вблизи деревни Бужарово», — поделились в министерстве.
Кроме этого, инспектирование ямочности и ямочный ремонт специалисты Мосавтодора проводят регулярно.
Читайте также:
В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на дорогах
Стало известно о снижении смертности на дорогах России
В Подмосковье 6 июня наградят победителей юбилейной акции «Сдай шины на Мегабак»
Мира Полтева