В Подмосковье отремонтировали искусственные неровности на дорогах

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
На дорогах в пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы провели в городских округах Наро-Фоминск, Ступино, Долгопрудный, Жуковский и Павловский Посад.
Мониторинг состояния искусственных поверхностей проводится еженедельно, для комфортного и безопасного движения автовладельцев и пешеходов.
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«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрёстках», — объяснили в пресс-службе.
Мониторинг состояния искусственных поверхностей проводится еженедельно, для комфортного и безопасного движения автовладельцев и пешеходов.
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Мира Полтева