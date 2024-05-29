В Подмосковье 6 июня наградят победителей юбилейной акции «Сдай шины на Мегабак»

Пресс-служба МинЖКХ МО
В здании правительства Московской области 6 июня наградят победителей акции «Сдай шины на Мегабак». Об этом заявили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Проект реализуется в регионе с 2019 года. Главная цель – увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки.
Как указали в министерстве, призом за первое место станет сертификат на 20 тыс. рублей на покупку шин. За второе можно получить 15 тыс. рублей, за третье – 10 тыс. рублей.
Узнать о расположении пунктов приема покрышек в регионе можно на сайте. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.
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«Использованные шины относятся к IV классу опасности отходов и выделяют высокотоксичную пыль, которая может нанести вред здоровью. При нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться. Однако в результате правильной переработки старых автопокрышек можно получить дорожное и спортивное покрытие или подошву для обуви», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как указали в министерстве, призом за первое место станет сертификат на 20 тыс. рублей на покупку шин. За второе можно получить 15 тыс. рублей, за третье – 10 тыс. рублей.
«Это десятая, юбилейная, акция. Конечно, мы её проведём торжественно. В этот раз все участники конкурса будут отмечены памятными призами и благодарностями. С каждым годом участников становиться всё больше и больше. Особенно радует то, что в конкурсе принимают участие дети и молодёжь. Это значит, что наше будущее в надёжных руках», – добавила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.Она поблагодарила жителей Подмосковья за вклад в развитие экономики замкнутого цикла.
Узнать о расположении пунктов приема покрышек в регионе можно на сайте. Площадки работают ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника.
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Лора Луганская