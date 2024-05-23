В Подмосковье утром загруженность дорог составляет пять баллов

Фото: istockphoto / Kichigin
В четверг утром, 23 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С утра на дорогах из области в Москву было зафиксировано свыше 763 тысяч. автомобилей
В министерстве также призвали водителей быть более внимательными и соблюдать коростной режим. Также во время управления транспортным средством ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон.
В регионе также начался мотосезон и водители автомобилей должны чаще смотреть в зеркала и по сторонам во избежании ДТП.
Читайте также:
Число погибших на подмосковных автодорогах за четыре месяца снизилось почти на 30%
Жители Подмосковья теперь могут узнать время прибытия автобуса по телефону
В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», — подчеркнули в пресс-службе.
В министерстве также призвали водителей быть более внимательными и соблюдать коростной режим. Также во время управления транспортным средством ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон.
В регионе также начался мотосезон и водители автомобилей должны чаще смотреть в зеркала и по сторонам во избежании ДТП.
Читайте также:
Число погибших на подмосковных автодорогах за четыре месяца снизилось почти на 30%
Жители Подмосковья теперь могут узнать время прибытия автобуса по телефону
В шести округах Подмосковья отремонтировали пешеходные ограждения
Мира Полтева