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В Подмосковье утром загруженность дорог составляет пять баллов

23 мая 2024, 10:15
Фото: istockphoto / Kichigin

Фото: istockphoto / Kichigin

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В четверг утром, 23 мая, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С утра на дорогах из области в Москву было зафиксировано свыше 763 тысяч. автомобилей

«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», — подчеркнули в пресс-службе.



В министерстве также призвали водителей быть более внимательными и соблюдать коростной режим. Также во время управления транспортным средством ни в коем случае нельзя отвлекаться на телефон.

В регионе также начался мотосезон и водители автомобилей должны ​чаще смотреть в зеркала и по сторонам во избежании ДТП.

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Норвегия с 29 мая вводит новые ограничения на въезд российских туристов
23 мая 2024, 10:05

Фото: iStock/Tatiana Terekhina

Норвегия усилит ограничения на въезд для россиян. Информация следует из пресс-релиза, который опубликован на сайте норвежского правительства.
Уточняется, что с 29 мая этого года российским туристам, которые приезжают в Норвегию в туристических и «иных целях не первостепенной важности», будет отказано во въезде в страну. Эти ограничения также распространяются на категории лиц, получивших визу от других государств Шенгенского соглашения.

Исключительными случаями станут посещение Норвегии с целю приезда в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также на работу или учебу. Примечательно, что норвежское правительство внимательно следит за ситуацией на границе.

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В Пушкинском округе для школьников провели фестиваль «Путь навыков»
23 мая 2024, 09:52

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

Во Дворце спорта «Пушкино» проходит фестиваль «Путь навыков». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В мероприятии принимают участие школьники со всего городского округа. В рамках фестиваля представители разных ВУЗов и колледжей округа рассказали о специальностях, которым будущие выпускники могут у них обучиться.

«Больше 700 школьников из образовательных учреждений округа смогли познакомиться с разными специальностями и принять участие в мастер-классах по 20 направлениям. Например, по столярному делу, декоративно-прикладному искусству, ландшафтному дизайну и многим другим», — поделились в пресс-службе администрации.

Отметим, что фестиваль профессий проводится с целью профориентации школьников и выбора дальнейшего профессионального пути.

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В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек
23 мая 2024, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино продолжается строительство школы на 550 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
На сегодняшний день порядка 190 человек трудятся на объекте.

«Завершены все монолитные работы, выстроены стены из блоков, смонтированы наружные сети водоснабжения и канализации», — подчеркнули в пресс-службе.

Также ведутся фасадные работы, идёт покраска стен и укладка напольной плитки.

Стоит отметить, что в Пушкинском округе также проводится капитальный ремонт трех общеобразовательный учреждений. Все работы планируется завершить к новому учебному году.

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Из звезды голубого экрана в «женилку»: Гузеева отмечает 65-летний юбилей
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева празднует свой 65-летний юбилей
23 мая 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

23 мая свой день рождения отмечает советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая, заслуженная артистка РФ, член общественной организации «Союз кинематографистов России» Лариса Гузеева.
Подробнее о бедном детстве Гузеевой, муже наркомане, алкогольной зависимости и карьере на телевидение расскажет редакция «Радио 1».

Детство Гузеевой


Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в посёлке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Своего родного отца Гузеева никогда не видела, а её мать работала учителем истории в сельской школе.

Гузеева мечтала стать актрисой с самого детства. Как вспоминает сама артистка, в подростковые годы ей жилось не сладко.

«Я была учительской дочкой и просто не имела права плохо себя вести. Поэтому школу я ненавидела и, как могла, сопротивлялась догмам. Я стала носить очень короткие юбки, краситься, курить, ругаться матом, за что мою маму в учительской «линчевали у позорного столба», — цитирует Гузееву kp.ru.

Она также вспоминает, как однажды собрала всю свою одежду и отнесла её цыганам. Гузеева решила уйти вместе с табором, однако, девочку вовремя удалось вернуть.

Окончив школу, в неполные семнадцать лет она поехала в Ленинград, где поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) (курс Владимира Викторовича Петрова), который окончила в 1984 году. Параллельно с учёбой Гузеева работала моделью.

Карьера Гузеевой в кино


Первой серьёзной и самой известной работой Гузеевой стала главная роль Ларисы Огудаловой в фильме «Жестокий романс». В то время у Гузеевой был роман с актёром театр и кино Сергеем Шакуровым. Режиссёр «Жестокого романса» Эльдар Рязанов предложил Шакурову роль Паратова, а он настоял, чтобы его возлюбленная тоже сыграла в этом фильме. В результате, Гузеевой досталась главная роль.

После «Жестокого романса» Гузеева снялась ещё в 60 кинокартинах, но роли не стали триумфальными. Она сыграла в фильмах: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается», «Секретный фарватер», «Жизнь Клима Самгина», «Анна Петровна «СВ. Спальный вагон», «Палач», «Наследницы», «Мария Магдалина», «Маросейка 12», «Граффити», «Женская логика», «Море. Горы. Керамзит» и многих других.

«Давай поженимся»


7 октября 2008 года Гузеева получила роль ведущей популярного ток-шоу «Давай поженимся». В 2009 году за работу в этой программе Гузеева даже стала лауреатом российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

«Я не просто пошла на «Первый канал». Меня умоляли пойти. Я еще кобенилась, и два месяца я еще думала, пойти или не пойти. Думаю, зачем, какие-то «женилки», — вспоминала Гузеева в интервью Сергею Минаеву.

Роль главной ведущей «Давай поженимся» сделала Гузееву безумно популярной. Эксцентричную, острую на язык телеведущую знают люди всех возрастов, а её фразы, сказанные в адрес участников программы или коллег, разлетаются на цитаты и становятся мемами.

Гузеева является бессменной ведущей «Давай поженимся» и по сегодняшний день.

Алкогольная зависимость Гузеевой


В 1984 году Лариса Гузеева познакомилась со своим первым мужем Ильей Древновым. Они поженились, а вскоре актриса обнаружила, что ее супруг страдает наркотической зависимостью. В это же время Гузеева начала «назло мужу» употреблять алкоголь. Спустя недолгое время Древнов скончался от передозировки.

По одной из версий, Гузеева бросила пить после того, как однажды поздно вечером вышла в магазин за выпивкой и едва не стала жертвой двух бандитов. По другой же версии, сын Гузеевой однажды сказал матери: «Сама бухает и курит, а меня учит». После этого артистка бросила алкоголь и сигареты.

Долго пытавшаяся устроить личную жизнь Гузеева также неоднократно заявляла, что ни один мужчина не станет жить с алкоголичкой.

Личная жизнь Гузеевой


С однокурсниками в театральном институте отношений Гузеева не заводила, зато быстро нашла себя в рядах музыкальной интеллигенции Ленинграда. У студентки Гузеевой завязался роман с музыкантом Сергеем Курёхиным, она вращалась в рокерской тусовке и лично знала Бориса Гребенщикова и Виктора Цоя.

В 1984 году, когда начинались съемки фильма «Соперницы», актриса встретила своего первого мужа Илью Древнова. Он работал ассистентом оператора этого фильма. Как позже призналась актриса, супруг не редко избивал её. Пара развелась спустя семь лет совместной жизни, а в 1991 году тело Древнова обнаружили в парке, он скончался от передозировки.

Со вторым своим мужем Кахой Толордава познакомилась в 1991 году в Тбилиси, на съемках грузинской картины «Избранник» режиссера Михаила Калатозишвили. Каха играл небольшую роль священника. От него Гузеева вскоре забеременела. Сын родился род 19 апреля 1992 года. Брак пара зарегистрировала за несколько дней до рождения сына. Прожив с мужем недолго, Гузеева подала на развод.

В 1999 году Гузеева случайно столкнулась со своим старым знакомым ресторатором Игорем Бухаровым.

«Мы с ним знакомы… страшно даже подумать, сколько лет. Я училась в Ленинграде, он жил в Москве, мы — студенты часто ездили в столицу на театральные премьеры. На его попытки ухаживать я шутливо ответила: «Нравлюсь? Копи деньги». И он терпеливо меня ждал и всегда был рядом. Он мой друг на всю жизнь, настоящий кореш. Я выходила замуж, разводилась, у меня были всякие истории, а Игорь был рядом. Я рыдала у него на плече по поводу своих проблем, он возил меня по моим делам и всегда и во всем старался помочь», — приводит воспоминания Гузеевой kp.ru.

Замуж за Бухарова Гузеевой вышла в 1999 году, будучи уже беременной дочерью Ольгой. Пара до сих пор живёт вместе в счастливом браке.

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В Израиле обнародовали видео от 7 октября с изувеченными пленницами ХАМАС
В Израиле обнародовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы 7 октября
23 мая 2024, 07:38

Фото: iStock/Gilnature

Организация, которая занимается поддержкой семей заложников, похищенных в сектор Газа 7 октября, опубликовала видео похищения девушек с военной базы. Об этом пишет РИА Новости.
Кадры были опубликованы с разрешения семей заложников. На видео показано жестокое отношение радикалов ХАМАС к девушкам. На их лицах видны следы побоев. Отмечается, что из записи убрали страшные и тяжелые для восприятия кадры.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела трех граждан, которые были захвачены ХАМАС в октябре 2023 года во время музыкального фестиваля «Нова». Уточняется, что 23-летняя Шани Лук, 28-летний Амит Бускил и 57-летний Ицик Гелентер были убиты в тот же день, когда их захватили боевики ХАМАС, после чего тела доставили в Газу. Раскрыть это дело удалось с помощью данных, полученных в процессе допросов задержанных террористов, а также благодаря успешной работе разведывательного управления ЦАХАЛа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила автомобили на других лиц
Сожительница замглавы МО РФ Иванова переоформила автомобили на других владельцев
23 мая 2024, 06:03

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова

На прошлой неделе сожительница замминистра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом стало известно РИА новости из открытых баз данных.
Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Он арестован до 23 июня этого года.

В начале мая суд рассмотрел жалобу на арест Иванова, защита запрашивала о домашнем аресте в доме на Рублевке. Тогда в суд пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, как утверждает адвокат Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».

Иванова также видели в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская супруга. Работница студии узнала Иванова по фотографии.

В декларациях о доходах Китаевой значилась машина MINI Cooper S в собственности. По информации Госавтоинспекции, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Страховой полис, согласно данным сервиса Avtoface, переоформили на другого человека. Стоит такой автомобиль 2003 года выпуска — около 500 тысяч рублей.

В открытых базах данных также есть авто Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже автомобиля было размещено на сайте Авто.ру, стоимость — 7842600 рублей. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у мерседеса новый владелец. Прежний страховой полис больше не действует.

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Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет
В ГД внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
23 мая 2024, 05:10

Фото: istock / NataliaDeriabina

В Государственную Думу планируют внести законопроект о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Документ подготовила группа депутатов от ЛДПР, информирует ТАСС.
Авторы законопроекта уточняют, что выплата пособия в размере 200 тысяч рублей предлагается вне зависимости от материального положения. Такое пособие россиянка сможет получить на каждого родившегося малыша, пока ей не исполнится 25-лет.

Также обсуждается идея продления декретных выплат до трех лет для рождения второго ребенка.

Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на путёвки в детские лагеря. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#документы
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#пособия
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В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря
В ГД предложили разрешить использовать маткапитал на путевки в детские лагеря
23 мая 2024, 04:00

Фото: istock / Anna_Om

В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку путёвок в детские лагеря. Автором инициативы стала первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.
В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, Лантратова отмечает возможность значительно улучшить здоровье детей.

«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — пишет парламентарий.
Лантратова добавила, что расширение возможностей использования маткапитала позволит снизить интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.

Ранее президент Владимир Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#субсидии
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#детские лагеря
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Россиян призвали критично относиться к голосовым сообщениям даже от близких
Депутат Немкин: нужно критично относиться к голосовым сообщениям даже от друзей
23 мая 2024, 02:46

Фото: istock / Userba011d64_201

Странные голосовые сообщения даже от друзей или родственников должны настораживать, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Немкин в беседе с РИА Новости предупредил, что мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или соцсетях.
«Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний», — сказал эксперт.
Парламентарий отметил, что нейросети в целом помогают аферистам автоматизировать фишинговые кампании и ставить их на поток, чтобы атаковать сразу много «жертв».

Депутат добавил, что часто злоумышленники создают поддельные видео с известными личностями или доверенными лицами. Эти кадры они затем могут использовать для распространения недостоверных сведений или провокации действий, которые могут нанести ущерб как частным лицам, так и организациям.

Он также привёл в пример с 2023 года, видеоролик с «обращением» президента РФ Владимира Путина, который транслировали некоторые телеканалы и радиостанции, подготовили при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица.
«В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными», — отметил депутат.
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