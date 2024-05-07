В Подмосковье утвердили график приёма граждан по обращениям к губернатору

Фото: Фотобанк МО/Андрей Жабин
Представители подмосковных властей проведут в среду, 15 мая личные приёмы жителей по вопросам, с которым люди обращались к губернатору и в правительство Московской области.
Приём 15 мая будет проводиться с 10:00 до 15:00.
Граждане смогут обратиться с вопросами к представителям министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Также состоится встреча жителей с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.
Кроме этого, приём проведут главы, их заместители и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.
Стоит отметить, что в этот же день состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.
Прием министерств образования и соцразвития будет проводиться в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске.
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Граждане смогут обратиться с вопросами к представителям министерства здравоохранения региона — приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1. Также состоится встреча жителей с сотрудниками Управления по работе с обращениями граждан и организаций администрации губернатора Подмосковья, адрес: Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, БЦ «Кубик», секция В — Приёмная правительства Московской области.
Кроме этого, приём проведут главы, их заместители и уполномоченные лица администраций муниципалитетов — мероприятия будут проводить в местных общественных приёмных и зданиях администрации.
Стоит отметить, что в этот же день состоится личный приём граждан по вопросам социальной поддержки, в том числе — семьям участников СВО, а также по вопросам помощи вынужденным переселенцам и организации детского летнего отдыха.
Прием министерств образования и соцразвития будет проводиться в здании №7 по бульвару Строителей в Красногорске.
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Мира Полтева