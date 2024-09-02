В Подмосковье утвердили график приёма областных властей на сентябрь

Фото: Фотобанк МО/Антон Чернв
График приёма граждан руководителями министерств и ведомств Московской области в приёмной правительства региона утвердил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба главы области.
Приёмы будут проводиться по будним дням с 4 по 30 сентября.
Кроме того, утверждён график приёма населения области членами Московской областной коллегии адвокатов. Бесплатные юридические консультации для жителей Подмосковья будут проводиться в течение восьми дней: 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 сентября с десяти утра до двух часов дня.
Приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись открыта по номеру: +7-498-602-31-13.
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Кроме того, утверждён график приёма населения области членами Московской областной коллегии адвокатов. Бесплатные юридические консультации для жителей Подмосковья будут проводиться в течение восьми дней: 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 и 30 сентября с десяти утра до двух часов дня.
Приём будет проводиться по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, строение 1, БЦ «Кубик», секция «В».
Предварительная запись открыта по номеру: +7-498-602-31-13.
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Лев Каштанов