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Воробьёв высоко оценил опыт проведения выездных администраций

30 августа 2024, 21:42
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высоко оценил практику проведения выездных администраций. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым.
«Я знаю, что вы регулярно проводите выездные администрации. Это очень важная часть работы. Выездная администрация отвечает на вопросы, которые наиболее остро стоят перед жителями. Знаю, что вы лично принимаете участие в таких мероприятиях. Прошу продолжать вас и всю вашу команду также добросовестно проводить эту работу», – сказал Воробьёв.
Шувалов отметил, что формат выездных администраций хорошо себя зарекомендовал. Подобным опытом интересуется другие регионы.


«Я имел честь выступать на Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который завершился два дня назад. И выступал как раз с докладом о наших выездных администрациях. После него ко мне подходили представители таких регионов как Смоленская, Новосибирская области, которые просили поделиться опытом. А наши жители, особенно в сельской местности, уже привыкли, что минимум раз в два месяца к ним приезжает весь состав администрации, все профильники. Они на месте решают самые острые вопросы», – поделился глава Каширы.
По словам Шувалова, вопрос, чаще всего задаваемый в ходе выездных администраций, – ремонт и содержание дорог. В прошлом году в Кашире привели в порядок 23 дороги общей протяжённостью 8,5 км. В 2024-м запланировано отремонтировать 25 дорог – всего 8,6 км.

На трёх участках муниципальных дорог работы уже провели. Сейчас на 22 объектах ведутся работы по изменению типа покрытия из грунтового в переходный, щебёночный. Это важно для подъезда жителей к загородным участкам.

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#кашира
#московская область
#подмосковье
#михаил шувалов
#андрей воробьёв
#глава
#губернатор
#выездная администрация
В Кашире благоустроят улицу Советскую и соединят с набережной Оки
30 августа 2024, 21:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире наблюдается большой запрос на благоустройство. Об этом сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
В 2024 году в муниципалитете оборудовали восемь игровых площадок и ещё две обустроят до конца года. Комплексно благоустроено шесть дворов, 10 народных троп. Кроме того, установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам локальных конфликтов и СВО.
«Вы знаете, что на протяжении последних шести лет активно реализуется большая президентская программа по благоустройству малых городов и исторических поселений. Прекрасный старинный город Кашира становился победителем конкурса – здесь завершено благоустройство набережной Оки. Много людей её посещает?», – поинтересовался Воробьёв.
Шувалов ответил, что набережная стала новым местом притяжения для жителей всего городского округа.
«Это сердце Каширы. Набережная получилась очень уютной. Спасибо архитекторам, которые органично вписали её в пространство города. Оттуда можно увидеть невероятно красивый закат. Мы проводим на набережной много мероприятий, каждые выходные обязательно организуем летние вечера у реки», – рассказал руководитель муниципалитета.
Он также поблагодарил губернатора за помощь в восстановлении Никитского женского монастыря.
«Это духовный центр Каширы. В ближайшее время планируем построить там Воскресную школу, чтобы детишки могли получать дополнительное образование», – поделился планами Шувалов.
Он рассказал и о благоустройстве улицы Советской. Она находится в исторической части Каширы, где располагаются сквер Краеведческого музея, Пушкинский сквер, Летний сад. Работы там завершат до конца будущего года. Улица соединится с новой набережной.

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#кашира
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#глава
#михаил шувалов
#андрей воробьёв
#благоустройство
#ока
#река
#набережная
#улица
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Адвокат Молохов раскрыл статус Стрелкова в колонии
Адвокат Молохов: Стрелков не числится как склонный к побегу
30 августа 2024, 20:33

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Адвокат экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов сообщил, что его подзащитный не стоит на учете как лицо, склонное к побегу.
Он добавил, что Стрелков продолжит бороться за свое освобождение.

«Посетили его в колонии. Он здоров, бодр, намеревается продолжать бороться за свое освобождение. По состоянию на сегодняшний день, ни на каком профилактическом учете в связи с тем, что он якобы склонен к совершению побегов, он не стоит», — рассказал в беседе с Газета.ру Молохов.

Ранее супруга Игоря Стрелкова Мирослава Регинская сообщала, что администрация колонии ИК-5 повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Она добавляла, что у Стрелкова начала отниматься рука, затруднено дыхание, а также обострились хронические заболевания.

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#игорь стрелков
#тюрьма
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В Кашире с начала года провели капремонт в семи многоквартирных домах
30 августа 2024, 20:11

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире продолжается работа по капремонту многоквартирных домов. За этот год привели в порядок семь МКД, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«На нашей территории порядка 65-70% домов имеют значительную степень износа. Поэтому большое внимание мы уделяем состоянию кровель, фасадов, содержанию подъездов и подвалов. В этом году выполнены работы в семи МКД, продолжаются работы в 15 многоквартирных домах», – рассказал Шувалов.
Важным направлением работы он назвал привлечение инвестиций. В Кашире сейчас реализуется 11 проектов на 32 млрд рублей. Это позволит создать 9,2 тыс. рабочих мест. В активной стадии реализации – такие проекты, как предприятие «Л-ПАК Кашира» по выпуску упаковочной продукции и гофрированного картона, завод по производству универсальной строительной системы из лёгкого бетона ООО «Префабрика АГ». На заводе по производству сжиженного природного газа марки Б ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира» завершаются пуско-наладочные работы. Готовность объекта составляет 99%.

Развивается особая экономическая зона «Кашира» площадью 492 га. Она обеспечена всей необходимой инфраструктурой и энергоресурсами. Сейчас в ней работают восемь инвесторов, со статусом резидентов – семь.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#михаил шувалов
#кашира
#глава
#губернатор
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#капремонт
#оэз
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Реконструкцию магистральной теплосети в Кашире завершат в сентябре
30 августа 2024, 19:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире активной фазе – подготовка к отопительному сезону. В сентябре в городском округе завершат реконструкцию магистральной теплосети, а в следующем году построят четыре котельные.
Об этом глава муниципалитета Михаил Шувалов рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Очень важные программы мы реализуем в Кашире. Это, прежде всего, модернизация ЖКХ. Когда я встречался с жителями, от них звучал большой запрос и на качественную воду, и на замену труб», – сказал Воробьёв.
«Мы опрессовали все 139 км теплосетей, подготовили все 40 наших котельных. Что касается мнонгоквартирных домов, то на сегодня их готовность к отопительному сезону – 61 %. До 15 сентября необходимые работы закончим. Большая программа у нас по ремонту сетей. Завершаем реконструкцию магистральной теплосети, которая проходит по самому многочисленному району нашего городского округа – Кашира-2, где живут 25 тыс. человек», – сообщил Шувалов.
Также на улице Стрелецкой приступили к строительству блочно-модульной котельной. Она будет обеспечивать теплом 14 МКД, Дом культуры и административно-промышленные здания. Работы завершат в этом году.

В следующем году возведут ещё три БМК: на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича. Кроме того, обновят участки теплосетей суммарной протяжённостью 19,5 км. Помимо этого, планируется строительство шести центральных тепловых пунктов в мкр. Кашира-2.

В этом году в округе завершили работы по капитальному ремонту водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6а в мкр. Ожерелье. Сейчас идёт строительство магистральных водопроводных сетей в мкр. Кашира-2, протяженностью 37 км.

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#котельная
#капремонт
#строительство
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Алексей Попов назвал Алиева психом
30 августа 2024, 19:54

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов заявил, что слова с призывами к ВСУ бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева сказаны не от большого ума, а сам Алиев, по его мнению, является психом.
«Это сказано не от большого ума. Понятно, что такое могут говорить только психи или слишком неуравновешенные люди. Не уверен, что он появится в России, поэтому, возможно, наказание и не понесет. Это его слова, ему с этим жить. Дичь полная», — высказался в беседе с «РБ Спорт» Попов.

А экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение о том, что Алиев является абсолютно безбашенным человеком. Он объяснил, что спортсмен настолько скатиться мог из-за злоупотребления алкоголем.

«Он — абсолютно безбашенный человек, непредсказуемый. И вместе с Милевским они куролесили очень прилично. Он и в Москве пытался это делать. Мы понимали, что этого допускать нельзя, и старались его держать в ежовых рукавицах в плане дисциплины. У него и дома не ладилось с женой. Всё из-за злоупотребления алкоголем», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Наумов.

Ранее адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.

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#дело
#розыск
#мнение
#спортсмен
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Адвокат Калинов раскрыл последствия объявления Алиева в международный розыск
Адвокат Калинов допустил арест Алиева при объявлении его в международный розыск
30 августа 2024, 19:42

Фото: iStock/TheaDesign

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил объявление бывшего полузащитника «Локомотива», «Анжи» и сборной Украины Александра Алиева в международный розыск после его призывов к убийству мирных жителей Курской области.
Он отметил, что в таком случае его могут арестовать в какой-нибудь стране и экстрадировать в Россию.

«Если он несколько раз высказывался, будет несколько эпизодов — даже если по одной статье. В случае уголовного дела его могут объявить в международный розыск, арестовать и экстрадировать в Россию — если, например, он поедет отдыхать в Эмираты, его могут там арестовать», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Калинов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также жёстко высказался по поводу слов Алиева.

«Меня возмутила эта мразь Алиев. Наши фанаты есть везде, и хочется, чтобы они нашли эту мразь и заставили извиняться за свои слова. Подонок, мы его везде найдем. Теперь он уже никогда не будет в безопасности и каждый день должен ждать встречи», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Милонов.

Ранее Виталий Милонов говорил, что такие слова Александра Алиева не останутся без внимания российских спецслужб и за подобные высказывания он будет отвечать по всей строгости.

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#дело
#розыск
#заявление
#депутат
#виталий милонов
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В сентябре в Кашире откроют после капремонта школу и детсад
30 августа 2024, 19:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Кашире в сентябре откроют после капитального ремонта школу и детский сад. Об этом глава городского округа Михаил Шувалов доложил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Шувалов возглавил муниципалитет в июле прошлого года. Губернатор поинтересовался, как реализуются приоритетные программы, а также напомнил, что скоро в Кашире состоятся выборы в местный Совет депутатов.
«Знаю, что вы стараетесь осуществить максимум перемен, которые ждут люди. Насколько это заметно, покажут, в том числе, выборы в сентябре. Важно, чтобы они прошли легитимно, а всем жителям было удобно проголосовать», – отметил Воробьёв.
Уже в понедельник стартует новый учебный год. В Кашире за парты сядут 6,8 тыс. детей, а в дошкольные отделения пойдут более 2,5 тыс. малышей. Образовательный процесс будут вести свыше 260 учителей и 160 воспитателей.
«Мы уже проверили все наши объекты образования – у нас 12 школ и 10 дошкольных отделений. Они готовы принять детей. В этом году мы привлекли пять новых учителей. Это жители нашего округа, которые закончили учебу в высших учебных заведениях и вернулись к нам заниматься с подрастающим поколением», – рассказал Шувалов.
Он добавил, что второй смены в школах нет, педагогический состав полностью укомплектован.

В прошлом году в Кашире отремонтировали школу №9, в этом – СОШ № 10 и её дошкольное отделение. Они откроются 2 сентября. Кроме того, проведён текущий ремонт Тарасковской школы и Центра дополнительного образования.

В 2026 году запланирован капремонт Детской школы искусств в мкр. Ожерелье, Центра культурных инициатив, школы №1 им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова, а также СОШ №7 с углублённым изучением отдельных предметов.

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#шатура
#михаил шувалов
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#выборы
#школы
#детсад
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Замдиректора ФСИН Щербаков поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года
Замдиректора ФСИН поздравил школьниц Можайской колонии с началом учебного года
30 августа 2024, 19:19

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков посетил с рабочим визитом Можайскую воспитательную колонию. В сопровождении начальника территориального органа Александра Ветрова он познакомился с работой средней школы, расположенной на территории исправительного учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФСИН России по Московской области.
Директор образовательного учреждения, заслуженный учитель России Ольга Князькова рассказала об организации учебно-воспитательного процесса, о педагогическом коллективе и успеваемости учащихся, а также о внеклассной и кружковой работе. Как отметила директор школы, главная задача – создание условий для всестороннего развития личности воспитанниц, поддержка их творческой активности, инициативы и самостоятельности.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Затем Щербаков встретился с воспитанницами колонии, поздравил девушек с предстоящим началом нового учебного года, вручил рюкзаки со школьными принадлежностями и сладкие подарки.
«Я поздравляю вас с началом учебного года. Уже через два дня вы приступите к учёбе. Ваша цель должна быть в том, чтобы найти свой путь. Желаю вам войти в уже взрослую жизнь состоявшимися людьми», – сказал Сергей Щербаков.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Князькова провела экскурсию по учебным аудиториям. В распоряжении педагогов есть необходимое оборудование, компьютерный класс, интерактивные доски и наглядные пособия, позволяющие осваивать школьную программу. Ученицы более 10 лет подряд входят в топ-3 сильнейших Всероссийского конкурса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы». В этом году воспитанница МВК стала победительницей этого конкурса.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Также Сергей Щербаков побывал в школьном военно-патриотическом музее, созданном сотрудниками и воспитанниками колонии. Фонд музея постоянно изучается и пополняется. Кроме того, в музее организована работа кружка «Героические страницы истории».

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН РФ по МО

Во время обхода воспитательной колонии Щербаков также проверил условия проживания несовершеннолетних.

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#московская область
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В Москве показали макет вагона высокоскоростного поезда «Белый кречет»
30 августа 2024, 18:39

Фото: iStock/denisgo

Полномасштабный макет вагона российского высокоскоростного поезда «Белый кречет» продемонстрировали в Москве. Кадры публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.
Отмечается, что поезд установили на Манежной площади в рамках выставки «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». Вход на выставку бесплатный. Посетить вагон можно до 8 сентября этого года.




Согласно информации источника, строить российские поезда будет группа «Синара» совместно с «Трансмашхолдингом». По словам вице-президента «Синары» Александра Мишарина, первые элементы российских поездов начнут создавать уже в этом году.

Ранее сообщалось, что РЖД запустили на Московском центральном кольце первый в России беспилотный поезд «‎Ласточка». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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