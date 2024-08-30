Воробьёв высоко оценил опыт проведения выездных администраций

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв высоко оценил практику проведения выездных администраций. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым.
«Я знаю, что вы регулярно проводите выездные администрации. Это очень важная часть работы. Выездная администрация отвечает на вопросы, которые наиболее остро стоят перед жителями. Знаю, что вы лично принимаете участие в таких мероприятиях. Прошу продолжать вас и всю вашу команду также добросовестно проводить эту работу», – сказал Воробьёв.Шувалов отметил, что формат выездных администраций хорошо себя зарекомендовал. Подобным опытом интересуется другие регионы.
«Я имел честь выступать на Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который завершился два дня назад. И выступал как раз с докладом о наших выездных администрациях. После него ко мне подходили представители таких регионов как Смоленская, Новосибирская области, которые просили поделиться опытом. А наши жители, особенно в сельской местности, уже привыкли, что минимум раз в два месяца к ним приезжает весь состав администрации, все профильники. Они на месте решают самые острые вопросы», – поделился глава Каширы.По словам Шувалова, вопрос, чаще всего задаваемый в ходе выездных администраций, – ремонт и содержание дорог. В прошлом году в Кашире привели в порядок 23 дороги общей протяжённостью 8,5 км. В 2024-м запланировано отремонтировать 25 дорог – всего 8,6 км.
На трёх участках муниципальных дорог работы уже провели. Сейчас на 22 объектах ведутся работы по изменению типа покрытия из грунтового в переходный, щебёночный. Это важно для подъезда жителей к загородным участкам.
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Лора Луганская