300 врачей обсудили в Подмосковье новые подходы к психологической помощи пострадавшим в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
При чрезвычайных происшествиях важно, чтобы психологическую помощь получили все нуждающиеся в ней. Между тем люди часто пытаются сами пережить случившееся и не догадываются, что им нужна работа со специалистом, заявил главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.
В Доме правительства Московской области врачи-психиатры ведущих профильных больниц Подмосковья и психологи социальной службы обсудили новые подходы в оказании психологической помощи. Всего во встрече участвовали более 300 специалистов.
В ведомстве добавили, что для пострадавших и их родственников в регионе работает горячая линия. По телефону +7 (498) 602-00-23 можно обратиться за психологической помощью.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу и устроили пожар. Официально известно о 140 погибших, пострадали около 360 человек, в больницах остаются 80. Кроме того, по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести.
Специалисты МЧС ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.
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«Подмосковная психиатрическая служба всегда тесно сотрудничает с ведущими профильными федеральными центрами. Сегодня мы собрались обсудить, как мы можем оказать максимальную психологическую поддержку пострадавшим в «Крокусе» и их родственникам, если они в ней нуждаются», – сказал Кекелидзе, слова которого приводит пресс-служба Минздрава Московской области.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей открыли стрельбу по зрителям концерта и персоналу и устроили пожар. Официально известно о 140 погибших, пострадали около 360 человек, в больницах остаются 80. Кроме того, по предварительным данным, 95 человек числятся пропавшими без вести.
Специалисты МЧС ликвидировали последствия пожара в зале и закончили разбор завалов. По уголовному делу о теракте задержаны и арестованы четверо его непосредственных исполнителей и столько же предполагаемых пособников.
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«Был спокойным и совестливым». Тётя террориста Шамсиддина не думала, что он станет таким
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Лора Луганская