В Подмосковье увеличилась популяция чёрных коршунов

Видео: пресс-служба Минэкологии МО
Краснокнижные чёрные коршуны стали чаще встречаться в Московской области, возможно, этот вид в скором времени можно будет вычеркнуть из списка редких, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«В прошлом году в рамках мониторинга редких видов для ведения Красной Книги Московской области на территории региона специалисты уже отмечали увеличение популяции чёрного коршуна. Этих птиц часто замечали на севере, востоке и западе региона. В этом году чёрные коршуны тоже часто встречаются и осваивают новые территории. Это указывает на успешное восстановлении их численности», — пояснил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.По мнению специалистов, увеличение численности и расселение чёрных коршунов связаны с наличием кормовой базы и благоприятными условиями. Этот вид питается грызунами, рептилиями, другими птицами и насекомыми и охотится на открытых пространствах, так как зрение позволяет ему заметить добычу издалека.
Если популяции чёрных коршунов продолжат расти, этот вид уберут из Красной книги и перенесут в мониторинговый список.
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