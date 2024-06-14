В Подмосковье зацвела краснокнижная кувшинка

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Редкая кувшинка вида кубышка малая зацвела в водоёмах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Кубышка малая относится к семейству кувшинковые и занесена в Красную книгу Московской области как вид, сокращающийся в численности», — пояснил глава Минэкологии области Тихон Фирсов.Он добавил, что кубышка малая является своего рода показателем чистоты водоёма.
Эта кувшинка цветёт небольшими ярко-жёлтыми цветами, у неё овальные листья, лежащие на воде, и толстый стебель, возвышающийся над водной гладью. В последние 50 лет кубышка малая встречается только в семи округах Московской области — Клину, Истре, Шаховской, Щёлкове, Павловском Посаде, Пушкинском и Волоколамском.
Ареал распространения кубышки малой сокращается из-за изменения состава воды, а также из-за вытеснения другими растениями.
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