В России появится семейная налоговая выплата

С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата. На неё могут рассчитывать трудоустроенные россияне с двумя и более детьми, чей средний семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Об этом сообщается на сайте Минтруда.