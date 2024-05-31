В России появится семейная налоговая выплата

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С 2026 года в России будет введена семейная налоговая выплата. На неё могут рассчитывать трудоустроенные россияне с двумя и более детьми, чей средний семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Об этом сообщается на сайте Минтруда.
«Часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты», — сказано в сообщении.По информации ведомства, подобная мера позволит поддержать порядка 4 миллионов семей, в которых воспитываются свыше 10 миллионов детей.
Чтобы получить денежную выплату, потребуется подать электронное заявление через портал Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Социального фонда.
Ранее президент Владимир Путин назвал многодетные семьи гордостью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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