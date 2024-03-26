В Подмосковье в 2024 году отремонтируют системы газоснабжения более чем в тысяче домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт систем газоснабжения проводится в многоквартирных домах Московской области, в текущем году эти системы планируется обновить более чем в одной тысяче жилых строений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В 2024 году мы отремонтируем системы газоснабжения в 1044 многоквартирных домах», — цитируются в сообщении слова главы министерства Антона Велиховского.Отмечается, что с 2016 года в Московской области по программе капремонта многоквартирных домов системы газоснабжения обновили уже в двух тысячах домов.
Адресатная программа капремонта многоквартирных домов Московской области размещена на интерактивной карте.
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