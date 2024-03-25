В Подмосковье начали раздавать подарки за каждый вход в личный кабинет МосОблЕИРЦ

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Дни открытых дверей программы «Коммунальный бонус» стартовали в Московской области в понедельник, 25 марта, они продлятся до конца недели, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В Дни открытых дверей купоны на скидки и подарки можно получить при каждом входе в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ онлайн», — отмечается в сообщении.Для участников программы приготовлено более 60 различных скидок и призов, в том числе кешбэк на ряд покупок, скидки на образовательные курсы и генетические исследования, специальные предложения от супермаркетов, магазинов одежды, косметики и бытовой техники, купоны на доставку товаров и бронирование отелей и многое другое.
Пользователей также предупредили, что по техническим причинам выгрузка купонов может быть недоступна в ночные часы — с 22:00 до семи утра.
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