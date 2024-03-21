В трёх округах Подмосковья проверили защиту от паводков объектов ЖКХ

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
«Проверки были проведены в зонах, которым угрожает подтопление, в Богородском округе, Луховицах и Щёлкове», — отмечается в сообщении.В ходе проверок были осмотрены семь канализационно-насосных станций, водозаборный узел, котельная и одни очистные сооружения. По итогам проверок были составлены соответствующие акты.
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