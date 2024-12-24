Готовность двух корпусов Раменского колледжа составляет более 95%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В Раменском районе на улице Красноармейская завершается капитальный ремонт учебного и общественного корпусов Раменского колледжа. Готовность объекта составляет более 95%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. На площадке 125 рабочих. Объект готовится к сдаче: в завершающей стадии фасадные, кровельные, электромонтажные работы, в обоих корпусах расставляется новая техника и мебель, ведутся пусконаладочные работы», — отмечается в сообщении.Два корпуса имеют общую площадь 5 046,9 квадратных метров. Во время капитального ремонта были проведены кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, установка водосточной системы, ремонт входных групп, установка пандусов и бетонного крыльца, замена инженерных сетей и внутренняя отделка.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
Ожидается, что оба корпуса колледжа откроются в начале 2025 года.
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