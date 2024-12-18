В Подмосковье в 2025 году отремонтируют более 100 объектов образования

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
108 объектов образования планируется капитально отремонтировать в Московской области в будущем году, план расширен на 44% по сравнению с 2024 годом. Об этом рассказал первый заместитель министра строительного комплекса региона Марат Сибатулин на заседании Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике, сообщает пресс-служба министерства.
«В программу капитального ремонта на 2025 год в Подмосковье вошли 56 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования», — уточнил Марат Сибатулин.Он добавил, что сейчас заключены контракты со всеми подрядчиками и проведено инструментальное исследование подлежащих ремонту зданий. На большинстве объектов уже ведутся демонтажные работы, на оставшихся они начнутся в январе.
Читайте также:
В Подмосковье отремонтировали инженерные сети более чем в 400 домах
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов
В Детской больнице МОЦОМДа 1986 года постройки начался масштабный капремонт
Лев Каштанов